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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldız TÜBA’ya seçildi

İHA

Yıldız TÜBA’ya seçildi

Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) 57. Genel Kurulu'nda Akademi üyelerinin oylaması sonucu 5 konsey üyesi ve 28 yeni akademi üyesi seçildi.
Akademinin genel kurul toplantısında 134 akademi üyesinin iştirakiyle gerçekleşen oylama sonucu Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız TÜBA Asosiye Üyeliği’ne seçildi. 2015 yılında TÜBA Gebip ödülünü alan ve 3 yıl TÜBAGEBİP üyesi olan Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, TÜBA Asosiye üyeliğine seçildi.
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ‘’TÜBA Üyeliği’ne seçilen Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız’ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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