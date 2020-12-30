İnegölspor - Uşakspor: 1-1

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa) (DHA)STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Batuhan Bayar (xx), Harun Pekyürek(xx), Şafak Nalbatoğlu(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx) Gökhan Kurumuş(xx), Fatih Üge(xx)(Dk. 77 Abdulkadir Kuzey(x), Emir Özsoy(xx)(Dk. 46 Metin Yüksel x), Selimcan Temel(xx), Erdem Seçgin(xx) (Dk. 77 Bünyamin Yavaşoğlu x), Caner Solmaz(xx), Oğuz Çetinkaya(xx) (Dk. 86 Yunus Emre Duyan x), Bilal Yıldırım(xx), Ali Aydemir(xx), Denis Taşkene(xx)

UŞAKSPOR: Ersin Aydın(xx) Türker Toptaş(xx), Selim Dilli(xx)(Dk. 46 Resul Türkkalesi x), Mehmet Gürkan Öztürk (xx), Mehmet Bektaş(xx) (Dk. 81 Alpay Koldaş x), Samet Cantürk(xx), Kadir Ari(xx), Seçkin Getbay(xx), Ali Kılıç(xx)(Dk. 81 İbrahim Şirin x), İsmet Benli(xx), Berat Çetinkaya(xx)

GOLLER: Dk. 50 Fatih Üge (İnegölspor) Dk. 61 Seçkin Getbay (Uşakspor)

SARI KARTLAR: Emir Özsoy, Selimcan Temel (İnegölspor) Samet Cantürk, Mehmet Bektaş, İsmet Benli (Uşakspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, kendi sahasında ağırladığı Uşakspor´la 1-1 berabere kaldı.15'inci dakikada İnegölspor´un kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emir´in kaleye ortasında, Ali´nin topa dokunamaması sonucu kaleci kurtardı.

39'uncu dakikada gelişen İnegölspor atağında Erdem´in ceza sahası içine attığı topla buluşan Ali´nin sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

50'nci dakikada gelişen inegölspor atağında ceza sahasına atılan topa yükselen Ali´nin kafa pasına yükselen Fatih´in kafa vuruşu golü getirdi.1-0.

61'inci dakikada gelişen Uşakspor atağında ceza sahası dışından Seçkin´in sert vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma bu skor ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-30 16:44:26



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