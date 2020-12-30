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Oğlunu öldüren baba ile eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi

DHA

Oğlunu öldüren baba ile eşine ağırlaştırılmış müebbet istemi


Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)BURSA'da oğulları Şenol Rençber'i (34) başına levye ile vurduktan sonra bıçaklayan ardından da iple boğup cesedini yol kenarına bırakan baba Telat Rençber (59) ile anne Ayşe Rençber'in (54) yargılanmasına devam edildi. Savcı, sanık anne ve babanın, 'altsoy, üst soydan birine, eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.
Kestel ilçesi, Gürsu TOKİ yolunda bulunan ormanlık alanda 14 Mart'ta, bir erkeğe ait ceset bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanlar tarafından parçalanmış ve sol kolu yenilmiş haldeki cesedin evli ve 1 çocuk babası Şenol Rençber´e (34) ait olduğunu belirledi.
Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada, Şenol Rençber'in 'cinsel taciz', 'uyuşturucu kullanmak', 'kasten yaralama' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' gibi birçok suçtan emniyette kaydı olduğu ortaya çıktı. Ayrıca yapılan araştırmada, Rençber'in komşusuna cinsel içerikli mesaj attığı için 9 Mart´ta Bursa Adliyesi'nde mahkemeye çıktığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir daha da kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Rençber'in komşusu olan karı koca ifadeye çağrıldı. Çift, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İncelemeyi sürdüren ekipler, son olarak Şenol Rençber'in adliyeden babası Telat Rençber ile birlikte çıktığını ve 16 SIB 37 plakalı araca binerek uzaklaştıklarını tespit etti. Telat Rençber, ilk ifadesinde oğlunun ölümü ile ilgisinin olmadığını öne sürdü. 
ANNE VE BABA GÖZALTINA ALINDI
Jandarma ekipleri Şenol Rençber, babası Telat Rençber ile annesi Ayşe Rençber'in telefon kayıtlarını ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın gittiği yerleri inceledi. Yapılan çalışmada aracın olay günü, Şenol Rençber'in ölü bulunduğu yoldan geçtiğini belirlendi. Telat Rençber'in evi ile olay yeri arasında belli saat aralıklarıyla gidip geldiği saptandı. Rençber ailesinin telefonlarının baz istasyonu sinyalleri tespitinde ise olay günü yan yana hareket ettikleri görüldü. Ayrıca ekipler, saat 16.07'den sonra anne, baba ile oğullarına ait üç telefonun da kapatıldığı bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgilerden sonra 16 Mart'ta, Telat Rençber ile eşi Ayşe Rençber, oğulları Şenol'u öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Telat Rençber, jandarmadaki sorgusunda oğlunu öldürdüğünü ve eşinin de yanında olduğunu itiraf etti. Rençber çifti, 17 Mart'ta 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek' suçundan adliyeye sevk edildi. Çift, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
OĞLUNU, BAŞKALARINA ZARAR VERMEMESİ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Cumhuriyet savcısı tarafından olayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, olay günü Telat Rençber'in oğlunun başına levye ile 2 kere vurduğunu, oğlu bayıldıktan sonra eve giderek bıçak aldığını, bıçağı oğlunun göğsüne sapladığını, can çekiştiğini görünce bir ipi boğazına dolayarak boğduğunu daha sonra da oğlunu yol kenarına bırakıp cep telefonu ile kimliğini alarak olay yerinden aracıyla uzaklaştığı belirtildi. Ayrıca iddianamede, Telat Rençber'in oğlunu öldürdüğü için pişman olduğu fakat oğlunun başkalarına zarar vermemesi için olayı gerçekleştirdiği sözleri yer aldı.
ANNE İLE BABA YARGILANIYOR
Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Telat Rençber ve Ayşe Rençber'in yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Telat Rençber ve Ayşe Rençber, Covid-19 tedbirleri kapsamında SEGBİS aracılığıyla cezaevinden katıldığı duruşmada, tarafların avukatları da hazır bulundu. 
SANIKLARA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ
Cumhuriyet savcısı, sanık Telat Rençber'in olay öncesinde bir plan kurup yanına demir levye aldıktan sonra, eşi Ayşe Rençber'i aradığını eylemi kolay gerçekleştirebilmek için döner hazırlatıp içine uykuya neden olan psikiyatri hapı koydurduğunu ifade etti. Sanıkların beraber hareket ettiklerini belirten ve ilacın etkisiyle sersemleyen oğullarını öldürdüklerini kaydeden savcı, sanık anne ve babanın 'altsoy, üst soydan birine, eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.   
Sanık anne ve baba, haklarında hazırlanan mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2020-12-30 16:53:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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