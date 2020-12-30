ÜÇGE İstanbul Ofisi yeni adresine taşındı

Kırkbeş yıldır perakende, lojistik ve sanayi sektörlerine hizmet veren ÜÇGE’nin, İstanbul yapılanmasında yer alan şirketleri, çözüm odaklı yaklaşımı ve yetkin ekibi ile yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

Çatısı altında Bursa ve İstanbul’da faaliyet gösteren 9 şirketi, Bursa’da kurulu 6 fabrikası, Almanya’daki depo ve ofisi ve toplam 750 çalışanı ile hizmet veren ÜÇGE’nin, İstanbul bölge ofisi yeni adresine taşındı.

Sektörünün ilk ArGe Merkezi’nde geliştirilen ve hizmet verdiği sektörlerin geleceğine yön veren, raf sistemleri ve akıllı depolama sistemlerinde inovatif tasarımları ile dünyanın en önemli firmaları arasında yer alan, perakende ve endüstriyel sektörlere yönelik elektronik sistemlerde dünya markalarını ülkemize getiren ÜÇGE, hayata geçirdiği proje ve çözümleriyle sektörü her zaman daha ileriye taşıma hedefiyle çalışıyor.

Bugün geldiği noktada Avrupa’da mağaza ekipmanları ve raf sistemleri sektöründe ilk beş firma içerisinde yer alan ve Avrupa’nın en büyük entegre tesislerinde faaliyetlerini sürdüren, ulusal ve global markaların tercihi bir firma olan ÜÇGE; çatısı altında bulunan şirketleri ile İstanbul’un yeni merkezlerinden İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi Kar Plaza No:47 Kat:10 Ataşehir İstanbul'daki ofisinde çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

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