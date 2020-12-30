Bursa'ta Hıfzıssha Kurulu kararları

Bursa Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızca son dönemde alınan tedbirlere uyumda gösterilen özveri sonucunda koronavirüs (Covid19) salgınının yayılımda yeniden düşüş eğilimine girildiği kamuoyunun malumudur. Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının önümüzdeki hafta için yılbaşı akşamını da kapsayacak şekilde 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar uygulanması kararlaştırılmıştır.

İçişleri Bakanlığı’nın 21.12.2020 tarih 21153 sayılı Genelgesi ve 22.12.2020 tarih 153 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile yılbaşı öncesi, yılbaşı akşamı ve sonrasında alınması gereken güvenlik tedbirleriyle birlikte Covid19 salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken tedbirler bildirilmiştir. Bu kapsamda Covid19 salgınıyla mücadeleyi akamete uğratmamak adına kalabalıkların kontrolsüz şekilde bir araya gelmesine sebebiyet verecekyılbaşı kutlamalarına müsaade edilmemesi gerektiği kararlaştırılmıştır.

Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan ve bu nedenle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması açısından oldukça önem arz etmektedir.

Bu çerçevede 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00’a kadar İl ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara yabancı turistler de dâhil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılmasına,

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca İlçelerinde bu kritere uyan cadde, bulvar ve meydanların ismen belirlenmesine,

Sınırlamalara ilişkin kamuoyu bilgilendirmeleri zamanında yapılmasına ve sınırlama getirilen süre boyunca bu yerlere kişilerin girişini engelleyecek şekilde fiziki güvenlik tedbirlerinin alınmasına,

Cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca kişilerin (yabancı turistler de dâhil) bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmemesine,

Hafta içi belirli saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saatinin Cuma namazı bitimine kadar uzatılmasına, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saatinin ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınmasına,

31 Aralık Perşembe günü saat 21.00’ de başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımız araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidebilmelerine,

Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları Kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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