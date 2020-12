Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, ülkücü şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismini kullanarak propaganda yapmak isteyen İyi Partililere tepki gösterdi. Özdemir, "Ege Üniversitesi'nde eli kanlı teröristlerce şehit edilen, ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adını, terörün meclisteki uzantısı Selahattin Demirtaş’a terörist diyemeyen, içeriden çıkmalı" diyen bir partinin mensupları ağızlarına alamazlar. Sizin ahlakınızda her kapıya el açmak, her olaydan çıkar sağlamak olabilir. Ama şehidimizin adını pis siyasi ilişkilerinize alet etmeyin. Bursa’da size şehidimiz üzerinden prim yaptırmayız" dedi.

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde İyi Parti Gençlik Kolları üyeleri bir üst geçide ülkücü Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adının olduğu pankartı asarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu Üst Geçidi olarak isimlendirilmesini istediklerini belirtti.

Orhangazi Ülkü Ocakları mensubu gençler olay yerine giderek İyi Parti’lilerin astığı pankartı indirerek kendi hazırladıkları pankartı astı. İyi Parti Genel Merkezi’nin Millet İttifakında yer alması ve cezaevinde bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’a özgürlük istemesini hatırlatan Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, İyi Parti Orhangazi Gençlik Kolları'nın hareketine sert tepki gösterdi.

Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir, yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi: "Ege Üniversitesi'nde eli kanlı teröristlerce şehit edilen, ülkücü şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun adını, terörün meclisteki uzantısı Selahattin Demirtaş’a "terörist" diyemeyen, "içeriden çıkmalı" diyen bir partinin mensupları ağızlarına alamazlar. Sizin ahlakınızda her kapıya el açmak, her olaydan çıkar sağlamak olabilir. Ama şehidimizin adını pis siyasi ilişkilerinize alet etmeyin. Bursa’da size şehidimiz üzerinden prim yaptırmayız."

