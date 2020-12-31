Bursaspor’a yeni yıllar uğurlu geliyor

TFF 1. Lig’in 17. haftasında cumartesi günü Ankara Keçiörengücü’yle karşılaşacak olan Bursaspor, 8 sezon sonra ilk kez yeni yılın ilk maçını deplasmanda oynayacak. Yeşilbeyazlı takım, 20102020 yılları arasında çıktığı yılın ilk maçlarında dikkat çeken bir performansa imza attı.

Bursaspor, yeni yılın ilk maçlarındaki performansıyla dikkat çekiyor. TFF 1. Lig’in 17. haftasında cumartesi günü Ankara Keçiörengücü’yle saat 13.30’da karşılaşacak olan yeşil beyazlılar, 8 sezon sonra ilk kez, yeni yılı deplasmanda karşılayacak. 2020’ye, Karagümrük’ü 21 yenerek başlayan Bursaspor, bir önceki sene de Fenerbahçe ile 11 berabere kalmıştı. 20102020 yılları arasına bakıldığında toplam 11 kez yeni yılın ilk maçına çıkan yeşilbeyazlı takım, 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 de beraberlik aldı. Bursaspor, bu maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

Bursaspor'un yeni yılın ilk maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:



2020 Bursaspor:2 Karagümrük: 1

2019 Bursaspor: 1 Fenerbahçe: 1

2018 Bursaspor: 0 Başakşehir: 3

2017 Bursaspor: 1 Trabzonspo: 2

2016 Bursaspor: 4 Trabzonspor: 2

2015 Bursaspor: 3 Akhisarspor: 1

2014 Bursaspor: 3 Eskişehirspor: 1

2013 Bursaspor: 2 Kayserispor: 1

2012 Kayserispor: 0 Bursaspor: 2

2011 Konyaspor: 0 Bursaspor: 0

2010 Bursaspor: 3 Eskişehirspor: 1

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