Başkan Dündar’ın yeni yıl mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Dündar’ın yeni yıl mesajı

İHA

Başkan Dündar’ın yeni yıl mesajı

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, vatandaşların yeni yılını kutladı.
Başkan Dündar, yeni yıl mesajında; “2020 yılı, ne yazık ki bütün dünya için yakın tarihte eşine az rastlanır bir yıl oldu. Depremler, ekonomik krizler, yetmezmiş gibi sosyal ve ekonomik hayatımızda büyük zorluklar ve belirsizliklere sebebiyet veren korona salgını ile mücadele etmek zorunda kaldık. Osmangazi Belediyesi olarak 13 Mart tarihinden itibaren ilaçlama, temizlik ve dezenfeksiyon seferberliği başlattık. Halkımızın sağlığını korumak için maske, mesafe ve temizlik denetimlerimizi en üst seviyeye çıkardık. İş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnafımız, gündelik ücretle geçinen çalışanlarımız ile yalnız yaşayan 65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalıları olanlar başta olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardımlarla destek olduk. Öğrencilerimize kırtasiye, tablet ve internet desteği sağladık. İhtiyaç duyulan tüm tedbirleri hayata geçirdik, geçirmeye devam ediyoruz” dedi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, 2021 yılının başta ülkemiz ve vatandaşlarımız olmak üzere tüm dünyaya güzellikler getirmesini temenni ederek, “Geride bıraktığımız yıl bir yandan korona salgını ile mücadele ederken diğer yandan da aydınlık yarınlar için, Osmangazi’mize değer katacak projelerimizi tamamlamak için çalışmalarımızı ara vermeden sürdürdük. Çünkü, Osmangazi değişiyor, gelişiyor ve hayat daha da güzelleşiyor. Gelecek nesillere büyük ve değerli bir miras bırakmak için tıpkı atalarımız gibi gece gündüz demeden çalışıyoruz. Millet ve memleket sevdası ile huzur dolu ve modern bir şehir inşa ediyoruz. Sevgili Osmangazililer, bu zor dönemin en büyük güvencesi ve gücü yine birlik ve beraberliğimiz olacak. Elele verip bu zorluğunda üstesinden geleceğiz. Evet, aydınlık yarınlar bizi bekliyor. Yeter ki biraz daha sabırlı ve dikkatli olalım. Tedbir kuldan, takdir Allah'tandır. 2021 yılının hepimize sağlık, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı genç kadın yaralandı
1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu oldu
YEREL HABERLER 1600 yıllık bazilika, interaktif çocuk kitabına konu ...
BTSO, 2020 yılında hedef pazarlara yönelik 29 webinar düzenledi
YEREL HABERLER BTSO, 2020 yılında hedef pazarlara yönelik 29 webinar ...
Dünyanın çekirdekteki ilk tercihi Türkiye
YEREL HABERLER Dünyanın çekirdekteki ilk tercihi Türkiye
Osmangazi değişiyor, hayat daha da güzelleşiyor Hayır dualar Osmangazi için
YEREL HABERLER Osmangazi değişiyor, hayat daha da güzelleşiyor Hayır ...
TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na ilaç sektöründen destek
YEREL HABERLER TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı’na ilaç ...
Bursa’da postacılara vitamin desteği
YEREL HABERLER Bursa’da postacılara vitamin desteği
Çocuklar çevrim içi atölyede kurabiye yaptı
YEREL HABERLER Çocuklar çevrim içi atölyede kurabiye yaptı
Bursa Ticaret Borsası'nın 2021 bütçesi 7,5 milyon lira
YEREL HABERLER Bursa Ticaret Borsası'nın 2021 bütçesi 7,5 milyon ...
Ticaret Borsası’nın 2021 yılı bütçesi 7,5 milyon lira
YEREL HABERLER Ticaret Borsası’nın 2021 yılı bütçesi 7,5 milyon lira
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları, trafiği rahatlatıyor
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları, trafiği ...
Bursaspor’a yeni yıllar uğurlu geliyor
YEREL HABERLER Bursaspor’a yeni yıllar uğurlu geliyor
Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Bursa'da çiftlikte 10 ton sahte içki ele geçirildi: 1 ...
Ülkü Ocakları'ndan İyi Parti'ye tepki Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Cahit Özdemir: "Şehidimizin adını pis siyasi ilişkilerinize alet etmeyin"
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları'ndan İyi Parti'ye tepki Bursa Ülkü ...
Bursa’da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen çiftliğe şok baskın Polisin operasyon anı kameraya yansırken, 10 ton rakı, viski, şarap ve etil alkol ile şişelenmiş 1500 şişe şarap ele geçirildi Çiftlik evinde fermantasyon tankerleri ve mahzen ele geçirilirken, mahzenlerdeki içki vidanjör ile çekildi
YEREL HABERLER Bursa’da yılbaşı öncesi kaçak içki imal edilen ...
(Özel) Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların içindeki bu evlere koşuyor Pandemide bungalov evlere büyük ilgi var
YEREL HABERLER (Özel) Şehrin kalabalığından bıkanlar ormanların ...
Yargıtay’dan flaş şikayet kararı Şikayetten caydıktan sonra dönüş yok
YEREL HABERLER Yargıtay’dan flaş şikayet kararı Şikayetten caydıktan ...
Koronavirüse karşı bozacılar sokakta Korona virüs sebebiyle talep artınca bin yıllık unutulmuş gelenek sokağa indi
YEREL HABERLER Koronavirüse karşı bozacılar sokakta Korona virüs ...
Bursalı fotoğraf sanatçılarının uluslararası başarısı
YEREL HABERLER Bursalı fotoğraf sanatçılarının uluslararası başarısı
2 otomobil çarpıştı...1 yaralı
YEREL HABERLER 2 otomobil çarpıştı...1 yaralı
Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, aracını üzerlerine sürdü Yasak yere park etti, aracını çeken polislere hakaret etti, otoparkta da aracını memurların üzerine sürdü Kadın öğretmen otomobilini emniyet otoparkından kaçırmaya çalıştı
YEREL HABERLER Bursa'da öfkeli öğretmen polislere hakaret etti, ...
Hatalı park ettiği aracı emniyet otoparkına çekilen kadın, polis memurlarına hakaret etti
YEREL HABERLER Hatalı park ettiği aracı emniyet otoparkına çekilen ...
Kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar kamerada
YEREL HABERLER Kuryenin, elektrikli bisikletiyle takla attığı anlar ...
Gıda yüklü kamyonette çıkan yangında 20 bin TL civarında malzeme küle döndü
YEREL HABERLER Gıda yüklü kamyonette çıkan yangında 20 bin TL ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X