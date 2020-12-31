Sinemalar 1 Marta kadar kapalı Bursa’da Hıfzıssıhha Kurulu kararları

Bursa Valiliği, yeni korona tedbirlerini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “İçişleri Bakanlığı’nın 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgesi ve 18.11.2020 tarih 140 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve muhtemel riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken yeni kurallar ve önlemler belirlenmiş ve bu kapsamda sektörün talebi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerinin de 31.12.2020 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.

Gelinen aşamada, gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması, desteklenmesi amacıyla ve İçişleri Bakanlığı’nın 30.12.2020 tarih 21751 sayılı genelgesi doğrultusunda; sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesine, bu doğrultuda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları Kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete sebepp olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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