Bursa'da sahte içki operasyonu

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 772 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Gemlik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki 4 kişinin sahte içki sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fizik takibe aldı. Dün 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; toplam 772 litre sahte içki, rakı yapımında kullanılan 315 anason kiti, çok sayıda içki şişesi ile içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2020-12-31 14:54:11



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