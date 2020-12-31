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Bursa'da sahte içki operasyonu

DHA

Bursa'da sahte içki operasyonu


Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA´da yılbaşı öncesi jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 772 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi Gemlik, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki 4 kişinin sahte içki sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüphelileri teknik ve fizik takibe aldı. Dün 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; toplam 772 litre sahte içki, rakı yapımında kullanılan 315 anason kiti, çok sayıda içki şişesi ile içki yapımında kullanılan materyaller ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM
2020-12-31 14:54:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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