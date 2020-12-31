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Bursalıların yüreğine su serpen açıklama Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var

İHA

Bursalıların yüreğine su serpen açıklama Su sıkıntısı yok, ancak tasarruf çağrısı var

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, DSİ verilerine göre son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiren Bursa’nın, hiç yağış olmasa bile 75 günlük suyu olduğunu belirterek, “Kısa, orta ve uzun vadeli yatırımlarımız var. Kimse paniğe kapılmasın, ancak suyun tasarruflu kullanılması hususunda herkesin üzerine düşen görevler var” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye genelinde yaşanan genel kuraklık sorununun Bursa’ya yansımalarını değerlendirdi. Pandemi sürecinde Türkiye sürekli maske, mesafe ve temizliği konuştuğunu, temizliğin ise en önemli unsurunun su olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, “Son 30 yılın en kurak yılı ve son 100 yılın en kurak kış mevsimini geçiriyoruz. Şükürler olsun biz 2020 yılı içerisinde hiçbir şekilde tamiratlar dışında insanımıza su kesintisi yaşatmadık. Bu konuda makro planlar yapıyoruz. Kısa ve orta vadeli çalışmalarımız var. Gölbaşı'nın da sürece katılması ile alakalı yapılacak çalışmalar var. Ama asıl bizim hedef projemiz, Çınarcık Barajı. Dönemimiz içerisinde bitirmeyi arzu ediyoruz. Ocak sonuna kadar inşallah Çınarcık Barajı’nın projesini DSİ’den alıyoruz. Çınarcık Barajı'ndan suyun Bursa’ya ulaştırılması, 4 tane depo ve arıtma tesisi ile desteklenmesi gibi tarihi bir proje. İnşallah bu şehrin envanterine Nilüfer ve Doğancı Barajı’ndan sonra Çınarcık Barajı’nı katacağız” dedi.
Kimse paniğe kapılmasın
Şu an Nilüfer ve Doğancı Barajı’nın olduğu bölgede yağış olmamasından kaynaklanan ciddi sıkıntılar olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, “Bursa'da son 30 yıl içerisinde 20 Kasım tarihinden sonra hiçbir şekilde kuyu takviyesi yapılmamış. Ama bu yıl yaşadığımız bu kuraklık maalesef takviyenin kış boyu devam etmesine neden oldu. Allah'a şükürler olsun öngörümüz o kadar iyiymiş ki 2019 yılı sonu ve 2020 yılında 75 tane yeni su kuyusu açtık. Eğer açmasaydık, biz Bursa'da şu an su kesintileri yapmak zorunda kalabilirdik. Normal şartlar altında hiçbir yağış olmasa bile 75 günlük suyumuz var, beklenen yağışlar var. Bunun yanında kısa vadeli takviye etmeyi düşündüğümüz bazı kaynaklar da var. Hemşehrilerimizin su sıkıntısı yaşanmaması adına elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız. Hiç kimse bu konuda paniğe kapılmasın ama inancımızın gereği olarak da israf haramdır. İsraf etmeden doğru ve sağlıklı bir şekilde kadınından erkeğine, yaşlısından gencine herkesin üzerine düşen sorumluluklar var. Tasarruflu olup, sorumluluklarımızı yerine getirelim” diye konuştu.
Başkan Aktaş, pandemi sürecine rağmen sağlıklı içme suyunun kentin her köyesine ulaştırılması için yoğun bir çaba harcadıklarını, 7080 yıldır içme suyu olmayan 3040 haneli köylere bile 2020 yılı içinde sağlıklı içme suyunu ulaştırdıklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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