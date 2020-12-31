Pazar günü Bursaray kullanacaklar dikkat

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BURULUAŞ, 3 Ocak Pazar günü yapılacak bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler Kestel arası metro seferlerinin olmayacağını duyurdu.

BURULAŞ sosyal medya ve internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama da "3 Ocak 2021 Pazar günü 17.30'dan sonra yapılacak olan bakım yenileme çalışması sebebiyle Acemler Kestel arası Bursa Ray seferleri çalışmayacak olup Acemler Kestel İstasyonları arasında otobüs seferleri hizmet verecektir." denildi.

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