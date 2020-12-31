Bursa'da tekstil deposunda yangın (1)

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Mehmet İNANMuammer İRTEMDerya EVREN/BURSA, (DHA)BURSA´da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil malzemelerinin bulunduğu bir depoda, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm depoyu sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 10 itfaiye aracıyla 30 itfaiye eri sevk edildi. Duman, kent merkezinin de birçok farklı noktasından izlendi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN-Muammer İRTEM-Derya EVREN

2020-12-31 15:54:49



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