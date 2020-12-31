Bursa'da, motosikletin kamyonete çarptığı kaza kamerada

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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesinde, kamyonete çarptığı motosikletinden yola düşen Yaşar S. (23), yaralandı. Kaza anı, güvelik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Tandoğan Caddesi´nde meydana geldi. Yaşar S. yönetimindeki plakasız motosiklet, 14. Mobilya Sokak´a dönüş yapan Mehmet K.´nin kullandığı 16 KDY 15 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola düşen sürücü Yaşar S., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaşar S., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yaşar S.´nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise iş yerinin güvelik kamerasınca anbean kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2020-12-31 16:01:12



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