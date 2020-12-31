Bursa'da tekstil deposunda yangın (2)

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Bursa´da tekstil ürünlerinin bulunduğu depoda çıkan yangın, dronla havadan görüntülendi.
Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN
2020-12-31 16:03:27
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.