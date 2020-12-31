Bursa'da tekstil deposunda yangın (3)

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KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'da, tekstil ürünlerinin bulunduğu bir fabrikanın deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. 500 metrekarelik depoda bulunan ürünlerin tamamı yandı. Fabrika sahibi Arif İsmet Terzioglu ise yangın sonucu yaklaşık 1 milyon liralık zararının olduğunu belirtti. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2020-12-31 16:24:56



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