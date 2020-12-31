Bursaspor sentetik çimde çalıştı

TFF 1. Lig’in 17'nci haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Yeşil beyazlı takım çalışmasını, Fethiye Spor Tesisleri’ndeki sentetik çimde gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'in 17’nci haftasında deplasmanda Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerindeyaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman1 saat 15dakika sürdü. Çabukluk ve koordinasyon hareketleriylebaşlayan idman, pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil beyazlı takım son bölümde taktik çalıştı. Bu arada Bursaspor, bu haftaki son iki antrenmanını Fethiye Spor Tesisleri’ndeki sentetik çimde gerçekleştirdi. Bunun sebebinin, cumartesi günü saat 13.30’da oynanacak Ankara KeçiörengücüBursaspor müsabakasının sentetik çimle kaplı Aktepe Stadı’nda oynanacak olması olduğu açıklandı.

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