2020'nin son saatlerinde eşine tüfekle ateş açıp kaçtı

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İsmail Hakkı SEYMENMuammer İRTEMKazım BULUT/BURSA, (DHA)BURSA´da Fahri T., yılbaşına saatler kala tartıştığı eşi Selma T.´ye (25) sokak ortasında pompalı tüfekle ateş açtı. Fahri T., 7 kez tetiğe bastıktan sonra olay yerinden kaçarken, saçmaların isabet etmesiyle ağır yaralanan Selma T. kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi Tunç Sokak´ta meydana geldi. Fatih T. ve eşi Selma T. (25) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Selma T. evden çıktı. Fahri T., evden aldığı pompalı tüfekle eşinin peşinden gitti. Kısa sürede sokakta yürüyen eşinin yanına yaklaşan Fahri T., art arda 7 el ateş etti. Selma T., belinden aşağısına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Genç kadın acı içinde yardım çağrısında bulunurken, Fahri T. bir süre pompalı tüfekle eşinin başında bekledi, daha sonra ise koşarak, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İki bacağına isabet eden saçmalarla yaralanan Selma T.´nin sağlık hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Muammer İRTEM-Kazım BULUT

2020-12-31 23:07:12



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