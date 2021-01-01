(Özel) Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı Araçtan cephanelik gibi silah çıktı, polis ekipleri bile şaşırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

(Özel) Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı Araçtan cephanelik gibi silah çıktı, polis ekipleri bile şaşırdı

İHA

(Özel) Yeni yılı silahlarla karşılayınca, başlarına gelmeyen kalmadı Araçtan cephanelik gibi silah çıktı, polis ekipleri bile şaşırdı

Bursa’da sokağa çıkma kısıtlamasına aldırış etmeden yeni yılı kutlama bahanesiyle sokağa çıkan ve tabancalarla gezen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu sırada şehir magandalarının evlerinden defalarca ateş açması ve yaşanan panik anları da kameralara yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni yılın ilk dakikalarında, sokağa çıkma kısıtlamasını delerek gezintiye çıkan ve yanlarında bulunan 4 adet tabanca ile sokak üzerinde dolaşan 4 şüpheli, otomobile binerek sokaktan uzaklaştı. Bu sırada devriye gezen gece bekçileri, kaçan şüphelileri yakaladı.
Araçtan indirilen 4 şüphelinin üzerinde 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ters kelepçe yapılan 4 şüpheli, gözaltına alındı.
Öte yandan polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yaptığı esnada, şehir magandalarının evlerinin balkonlarından çevreye defalarca kez ateş açması kameralara yansıdı. Silah sesleri üzerine meraklı mahalle sakinleri balkonlara ve pencerelere çıkarken, polis ve bekçi ekipleri muhtemel bir yorgun mermi ihtimali ile vatandaşları evlerine girmeleri konusunda uyardı. Yaşanan panik anları ve silah sesleri, kameralara yansıdı.
Şahıslar hakkında sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 12 bin 600 lira para cezası kesilirken, adli soruşturma da başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Özel) Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve magandaların silahlarını ateşlemesiyle girdi 2021'in ilk dakikalarında bir çok noktadan havai fişek görüntüsü drone kamerasına yansırken, saatler 00.00'ı gösterdiğinde silahını ateşleyenler kameraya yakalandı
YEREL HABERLER (Özel) Bursalılar yeni yıla havai fişekler ve ...
Bursa'da 2020'nin son, 2021'in ilk bebeğini Başkan Aktaş ziyaret etti
YEREL HABERLER Bursa'da 2020'nin son, 2021'in ilk bebeğini Başkan ...
Yeni yılın ilk dakikalarında acı olay...Alkolün etkisiyle balkondan düşen adam hayatını kaybetti Balkona sigara içmeye çıktı, canından oldu
YEREL HABERLER Yeni yılın ilk dakikalarında acı olay...Alkolün ...
Yeni yıla Bursa'da giren Emniyet Genel Müdürü Aktaş: Tam kadro sahadayız
YEREL HABERLER Yeni yıla Bursa'da giren Emniyet Genel Müdürü Aktaş: ...
Bursa’da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya geldi
YEREL HABERLER Bursa’da 2020'nin son 2021'in ilk bebekleri dünyaya ...
Uludağ 2021’i sessiz karşıladı Kış turizminin merkezlerinden Uludağ’da yeni yıla sessiz sakin girildi
YEREL HABERLER Uludağ 2021’i sessiz karşıladı Kış turizminin ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Türkiye genelinde 119 bin personelimiz ile görevdeyiz”
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş: “Türkiye genelinde 119 ...
Uludağ 2021'e sessiz girdi
YEREL HABERLER Uludağ 2021'e sessiz girdi
2020'nin son saatlerinde eşine tüfekle ateş açıp kaçtı
YEREL HABERLER 2020'nin son saatlerinde eşine tüfekle ateş açıp ...
Dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Dini nikahlı karısını pompalı tüfekle yaraladı
Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, sağlık çalışanını da darbetti
YEREL HABERLER Bir kişiyi bıçaklayıp kendisini de yaralayan şüpheli, ...
Yılbaşına saatler kala takla atan otomobilin sürücüsü 3.77 promil alkollü çıktı
YEREL HABERLER Yılbaşına saatler kala takla atan otomobilin sürücüsü ...
(Özel) Hayatını kurtarmaya gelen 112 görevlisine böyle kafa attı Bursa'da kısıtlamaya dakikalar kala çarşıda tartıştığı esnafı bıçaklayan, daha sonra da kendisine zarar veren 25 yaşındaki genç hayatını kurtarmaya gelen 112 görevlisine kafa atıp ortalığı karıştırdı
YEREL HABERLER (Özel) Hayatını kurtarmaya gelen 112 görevlisine ...
2020’nin son saatlerinde vatandaşla sohbet
YEREL HABERLER 2020’nin son saatlerinde vatandaşla sohbet
Alkollü kadın sürücü takla attıktan sonra ambulansa binmek istemedi
YEREL HABERLER Alkollü kadın sürücü takla attıktan sonra ambulansa ...
Bursaspor sentetik çimde çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor sentetik çimde çalıştı
Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. yılını kutladı
YEREL HABERLER Devlet-i Aliyye Ocakları, Kudüs'ün fethinin 504. ...
Vatandaşlar pazara koştu, en çok satılan ürün ise kuruyemiş oldu
YEREL HABERLER Vatandaşlar pazara koştu, en çok satılan ürün ise ...
Bursa'ta Hıfzıssıhha Kurulu kararları
YEREL HABERLER Bursa'ta Hıfzıssıhha Kurulu kararları
ÜÇGE İstanbul Ofisi yeni adresine taşındı
YEREL HABERLER ÜÇGE İstanbul Ofisi yeni adresine taşındı
Bu manzaraları en çok korona sevdi, vatandaş yılın son gününde sokaklara akın etti
YEREL HABERLER Bu manzaraları en çok korona sevdi, vatandaş yılın ...
Işık, kadın personelin gözünden Gürsu'yu dinledi
YEREL HABERLER Işık, kadın personelin gözünden Gürsu'yu dinledi
Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
YEREL HABERLER Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
Araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Araçta 100 şişe kaçak içki ele geçirildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X