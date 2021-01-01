Bursa, yeni yıla havai fişeklerin görsel şöleniyle girdi

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Muammer İRTEMGürkan DURAL/ BURSA (DHA)BURSA´da, yeni yılın ilk dakikalarında, kent semalarını havai fişekler süsledi.

2021 yılının ilk dakikaları itibariyle Bursa´da havai fişekler kentin dört bir yanından gökyüzüne yükseldi. Uludağ´ın eteklerinde bulunan ve kenti kuş bakışı gören kırsal Zeyniler Mahallesi´nde kaydedilen görüntülerde, birbiri ardına ateşlenen havai fişekler, görsel şölen oluşturdu. Yeni yılın ilk dakikalarında gökyüzünü renklendiren havai fişekler, kentin pek çok noktasından da görüldü. DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM, Gürkan DURAL

2021-01-01 02:32:20



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