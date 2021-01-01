Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek, öldü

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İsmail Hakkı SEYMENMuammer İRTEM/ BURSA (DHA)BURSA´da iddiaya göre alkol aldıktan sonra yeni yılın ilk dakikalarında atılan havai fişek gösterisini izlemek için çıktığı 5´inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Hüseyin Sayır (66), yaşamını yitirdi.

Olay, saat 00.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi Kanuni Caddesi´nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre evinde alkol alan Hüseyin Sayır, yılbaşı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterilerini izlemek için 5´inci kattaki evinin balkonuna çıktı. Gösteriyi izlerken dengesini kaybeden Sayır, apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayır´ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Muammer İRTEM

2021-01-01 02:52:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.