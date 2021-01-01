2020'nin son saatlerinde eşine tüfekle ateş açıp kaçtı (2)

YAKALANDI
Bursa´da yılbaşına saatler kala tartıştığı eşi Selma T.'yi (25) pompalı tüfekle vurarak ağır yaralayan Fahri T., olayda kullandığı tüfekle birlikte polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri süren Fahri T.'nin burada verdiği ilk ifadesinde eşini kıskançlık nedeniyle vurduğunu söylediği öğrenildi.Derya EVRENKazım BULUT/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVRENKazım BULUT
2021-01-01 02:53:42
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