(Özel) Uludağ 80 saatlik kısıtlama öncesi abluka altında Bursa polisi yeni yıla dakikalar kala Uludağ yoluna baskın yaptı 80 saatlik kısıtlama öncesi Uludağ yolu üzerinde uygulama yapan yunus ekipleri turistler de dahil şüpheli gördükleri herkesi tek tek aradı

Bursa polisi yılbaşı gecesini de içine alan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala kış turizminin önde gelen merkezi Uludağ yolunu ablukaya aldı. Onlarca motorlu tim dağ yolu üzerinde turistler de dahil şüpheli gördükleri her aracı durdurup tek tek aradı. Aramalara droneli bir ekip havadan eşlik etti.

Dünya ve Türkiye bu sene pandeminin gölgesinde yeni yıla "merhaba" dedi. Geçtiğimiz senelerden alışık olduğumuz toplu eğlence ve yemeklere Uludağ başta olmak üzere şehrin hiçbir noktasında rastlanmadı. Günlerdir yağması beklenen kar Uludağ'a bir türlü düşmese de bölgeye her şeye rağmen başta Arap ülkeleri olmak üzere turist yağdı. Kısıtlama izni bulunduğu için rahatça dolaşma imkanı bulan turistler boş olan Uludağ'ın tadını dışarıda gezerek çıkardı.

80 saatlik sokağa çıkma yasağı öncesi şehrin birçok noktasında olduğu gibi Uludağ yolunda da en ufak bir ihmale göz yummayan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, saatler öncesinden dağ yolunda alkol alıp araçlarıyla manzara izleyen şahısları ikaz edip bölgeyi boşalttı. 12'si kadın motosikletli 150 polis, turistler de dahil olmak üzere şüpheli gördükleri her aracı tek tek durdurup şahısların üzerlerini aradı.

150 yunus polisi, motosiklet üzerinde olmanın avantajıyla olay yerlerine takviye ekip olarak hızla intikal ediyor. Yunuslar, hem emniyet güçlerinin elini güçlendiriyor, hem de suçlulara korku salıyor.

