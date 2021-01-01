Genç kadın yeni yıla bankta uyuyarak girdi

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Bursa’da kalacak yeri olmayan genç kadın yeni yıla bankta yatarak girdi.

Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimsesi olmayan ve dışarıda kalan genç kadın yeni yılı parkta geçirdi. Daha sonra parkın bankında oturan genç kadın battaniyesini çekip uyudu. Gazetecilerin sorusuna sinirlenen genç kadın 'yeni yıla böyle giriyorum ne yapayım yeni yılı' diyerek tepki gösterdi.

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