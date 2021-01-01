Başkan Aktaş’tan yılın son ve ilk bebeklerine ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2021’yi Bursa Şehir Hastanesi’nde 2020’nin son, yeni yılın ise ilk doğan bebeklerini ziyaret edip ailelerinin sevincine ortak olarak karşıladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2020 yılının son saatlerinde Bursa 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Atilla Ödünç, Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte merkezde görevli sağlık, itfaiye, emniyet ve jandarma personeliyle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, yeni yıllarını tebrik ederken baklava ve kestane şekeri ikram etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra Acemler’deki Emniyet kontrol noktasına uğrayarak burada görevli polisleri ziyaret etti. Görevi başındaki emniyet mensuplarına başarılar dileyerek baklava ikram eden Başkan Aktaş, kontrol noktasından geçen sürücülere de kestane şekeri ikram etti.

Yılın son dakikalarını Bursa Şehir Hastanesi’nde geçiren Başkan Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile birlikte yeni yılı da burada karşıladı. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Dursun Topal ve hastane yönetimi biraraya gelen Başkan Alinur Aktaş, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra pandemi döneminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarıyla buluşan Başkan Aktaş, yaptıkları hizmetlerden ötürü kendilerine teşekkür ederek C vitamini destek paketlerinden takdim etti. Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra üçüncü çocukları 2020 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Sevgül ve Ensar Tekin çiftini ziyaret etti. Çocuklarına Ensar ismini veren Tekin çiftine çiçek ve bebek seti takdim edilirken, Başkan Alinur Aktaş ve İl Başkanı Gürkan tarafından minik Ensar’a altın takıldı.

Başkan Aktaş'ın ziyareti sırasında 2020’nin ilk bebeği de dünyaya geldi. Vahide ve Semih Akpınar çifti, Ecmel Mina ismini verdiklerin ikinci bebeklerinin sevincini Başkan Aktaş ile birlikte yaşadı. Başkan Aktaş ve Milletvekili Gözgeç bebeğe altın takarken, Akpınar çiftine çiçek ve bebek seti takdim edildi.

“Güzel gelişmeler var”

Bir yılı daha geride bırakarak yeni bir yıla başladıklarını söyleyen Başkan Alinur Aktaş, 2021 yılının Bursa’ya, Türkiye’ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni etti. 2020’nin kahramanları olan sağlık çalışanlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Aktaş, 2020 yılının son bebeği Ensar bebeğe ve 2021 yılının ilk bebeği Mina bebeğe hoş geldin dediklerini dile getirdi. Yeni doğan tüm çocuklara hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan Başkan Aktaş, “Tüm evlatlarımız ailelerine, vatanına ve milletine hayırlı birer evlat olsun inşallah. Son günlerde güzel gelişmeler var. Son ana kadar kurallara uymamız gerekiyor. Sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle süreci ülke olarak aşacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yürekten teşekkür ediyorum. Bursa'da güçlü bir yapıyla Şehir Hastanesi’ni görmek bizlere güç veriyor. Herkese hayırlı seneler diliyorum. Rabbim, sağlıklı ve sorunların tamamen ortadan kalktığı bereketli bir seneyi bizlere nasip etsin” dedi.

Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise, özellikle salgın döneminde şehir hastanelerinin öneminin bir kez daha anlaşıldığını söyleyerek yeni doğan tüm bebeklere sağlıklı ve huzurlu yıllar diledi.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ise yeni senenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Son günlerde vaka sayılarındaki düşüşün sevindirici olduğunu belirten Gürkan, sahada çalışan sağlık ekiplerine ayrıca teşekkür etti. Gürkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan önemli sağlık yatırımlarının ne denli önemli olduğunun bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

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