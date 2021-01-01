Bursaspor’dan yeni yıl mesajı

Bursaspor Kulübü, resmi kanallarından yeni yıl mesajı yayımladı.
TFF 1.Lig ekibi Bursaspor, resmi sosyal medya hesaplarından yeni yıl mesajı yayımladı. Yeşil beyazlı kulüp şu dileklerde bulundu: “Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzur dolu bir yıl geçirmeniz dileğiyle. Mutlu Yıllar Büyük Bursaspor Ailesi.”
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