Yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, süsledi

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Abdulselam UĞUR/BURSA,(DHA)BURSA´da Mehmet Kabadayı, yılbaşında çiftliğindeki büyükbaş hayvanları süsleyip, onlara şapka taktı. Kabadayı'nın sosyal medyadan paylaştığı o anlara ilişkin görüntüler ilgi gördü.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi´nde büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Mehmet Kabadayı, yılbaşında büyükbaş hayvanlarına şapka takıp, onları süsledi. Çiftliği de ışıklandıran Kabadayı, müzik eşliğinde yılbaşına hayvanlarıyla birlikte girdi. Kabadayı'nın o anlara ilişkin çekip paylaştığı görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Abdulselam UĞUR

2021-01-01 12:24:36



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