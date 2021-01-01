Genç adam köpeklerin saldırısına uğradı

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Bursa'da köpeklerin saldırısına uğrayan genç adam, ayağından yaralandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde yarış motoruyla seyir halindeyken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Murat Arslan (32), ayağından yaralandı. Sağ bacağından ısırılan Arslan, yerde acı içerisine kıvranırken olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Sağ bacağında köpeğe ait diş izleri bulunan Murat Arslan, “İş yerimden çıktım Atatürk Caddesi üzerinde pusuya yatan sokak köpeklerinin saldırısına uğradım. Şok yaşadım. Ayağımda köpeklere ait diş izleri var. Hastanede tedavi gördüm şimdi evimde dinleniyorum” dedi.

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