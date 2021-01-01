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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da faturasız içkilere jandarma el koydu

İHA

Bursa’da faturasız içkilere jandarma el koydu

Bursa’da jandarma tarafından yapılan devriyede, 720 şişe şaraba sevk irsaliye makbuzu ve faturasının olmamasından dolayı el koyuldu.
Bursa Karacabey ilçesi Bakırköy Mahallesi’nde icra edilen yol kontrolü devriyesi esnasında O.K.A. (23) isimli şahsın kullandığı araçta 720 adet litrelik şişede şarap bulundu. Yapılan kontrolde şarap hakkında gerekli sevk irsaliye makbuzu ve faturasının bulunmadığı tespit edildi. Jandarma konu ile ilgili yasal işlem başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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