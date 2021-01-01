"Yeni yılda yeni yollar" diyerek 2021 yılının ilk gününde ilçenin eksiklerini gidermek için hız kesmeden çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde tamamen yerli ve millî malzemelerle üretilen silindirle sıkıştırılmış beton yol (SSB) uygulaması ile yollardaki konforu artırmaya devam ediyor.

Görev süresi boyunca pek çok alanda yenilikler yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, asfalta göre daha uzun ömürlü tamamen yerli malzemelerle üretilen beton yol ağının Cumhuriyet Mahallesi Asya Sokak 'ta devam eden çalışmalarını yerinde inceledi.

Cumhuriyet Mahallesi Asya Sokak ve civarındaki çalışmaları beraberindeki heyetle birlikte inceleyen İnegöl Belediye Başkan Alper Taban, ‘’Kaldığımız yerden işlerimize devam ediyoruz. Dün gece görev yapan tüm kamu çalışanlarımızı ziyaret ederek yeni yıllarını tebrik ettik. Bugün de Cumhuriyet Mahallemizde arkadaşlarımız üç ayrı noktada beton yol çalışmalarını yürütüyorlar. Bulunduğumuz muhit olan Asya Sokakta zemin iyileştirme ve beraberinde yol kaplamasını yapıyoruz. Bu çalışmalar ile güzel bir şekilde vatandaşlarımızın kullanımına sunmuş oluyoruz. Hemen arkamızdaki alanda da dolgu çalışmaları yürütüyoruz. Orada da tır parkı yapacağız. Mahalle aralarında büyük araçların park etmesinden kaynaklanan sorunlar var. Bu alanda hem yeşillendirme beraberinde de tır parkı oluşturacağız. Ancak şu an yol kaplama ve beton yol çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımız bir yandan alt zemin çalışmalarına diğer yandan da finişer makinaları ile serme ve sıkılaştırma çalışmalarını yürütüyor.’’

Tatil mefhumu gözetmeksizin vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini belirten İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum çünkü bir mesai mefhumu yok, bir bayram ya da tatil yok. Ne zaman iş varsa tüm ekiplerimiz görev başında. Fen İşleri, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, Çözüm Merkezi hepsi teyakkuz halinde. Sağlık sıhhat içerisinde bir yıl geçsin ki bizler çalışmaya ve hizmet etmeye devam edelim. Eksiğimiz çok farkındayız. Bunları düzeltmek içinde var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. ‘’

BursaAnkara karayolu İnegöl güzergâhında şehrin girişine prestij katan çalışmalar hakkında bilgi veren İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ‘’BursaAnkara karayolu üzerinde çalışmamız devam ediyor. Oradaki çalışmaları da gözlemledim. Pandemi nedeniyle yasak günlerini fırsata çevirmek istiyoruz. Bu da bir çalışma kolaylığı sunuyor. Normal günlerde de bildiğiniz üzere yoldaki trafik artığı için çalışmalar ister istemez zorluklar çıkartıyor. Bundan dolayı da tüm ilçe halkımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diliyorum. Şehrimizi de iyileştirip güzelleştirmek istiyoruz. Küçük ve tasarruflu dokunuşlarla şehrimizin her bir köşesini daha yaşanabilir ve daha örnek bir hale getirmek istiyoruz. Katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

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