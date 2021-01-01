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TOFAŞ yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor

DHA

TOFAŞ yeni yıla galibiyetle başlamak istiyor


Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)TOFAŞ Basketbol Takımı, ligin 15. haftasında sahasında Türk Telekom´u ağırlayacak. Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak maç saat 17.30´da başlayacak.
ING Basketbol Süper Ligi 15. haftasında TOFAŞ, sahasında Türk Telekom ile karşı karşıya geliyor. Ligde 6 galibiyet-7 mağlubiyet ile (bir maç eksiğiyle) 8. sırada bulunan Mavi Yeşilliler, 2020 yılını Darüşşafaka Tekfen galibiyetiyle kapattıktan sonra yeni yıla da kazanarak başlamayı hedeflerken, 9 galibiyet-5 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan Burak Gören idaresindeki başkent temsilcisi, ligde geçtiğimiz hafta sahasında Petkimspor´u 89-71 mağlup etmeyi başarmıştı. Rakip Türk Telekom´da maç başı 18 sayı-6 ribaund ile ortalama ile oynayan Kyle Wiltjer ile 16.4 sayı-5.8 ribaunt ortalama ile oynayan Sam Dekker en skorer oyuncular konumunda.
Yarın Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanacak karşılaşma saat 17.30´da başlayacak.
TOFAŞ Basketbol Takımı, bu maçın ardından Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. hafta karşılaşmasında 6 Ocak Çarşamba günü sahasında Keravnos ile kozlarını paylaşacak. Mavi Yeşilliler, ligde ise 9 Ocak Cumartesi günü sahasında Bahçeşehir Koleji´ni ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL
2021-01-01 15:49:19

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