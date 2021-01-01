Bursa'da yeni yıla kumar oynayarak girenlere polis baskını

Bursa'da yeni yıla kumar oynayarak giren bir gruba, sokak kısıtlaması ve korona virüs yasaklarını ihlal etmek suçundan yapılan baskın sonucu ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler, merkez Yıldırım ilçesi Güllük Mahallesinde tespit edilen isimsiz ve ruhsatsız iş yerine baskın düzenledi. İçeri giren ekipler masalarda iskambil kağıtlarıyla oyun oynayan şahısların olduğu, bir masada 5 şahsın Angora kağıtları ile kişi başı 200'lük poker oyunu oynadıkları, aralarında para alışverişinin olduğunu tespit etti. Masada bulunan bin lira, 106 adet Angora kağıdı, 1 adet yazboz kağıdı geçici olarak muhafaza altına alındı. İ şyerinde kumar oynayan 4 şahsa kumar oynamaktan dolayı 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 34. maddesi uyarınca toplam bin 225 liradan 4 bin 900 lira cezaî işlem uygulandı. Ayrıca İçişleri Bakanlığının Covid19 tedbirlerine riayet edilmemekten 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca toplam 44 bin 100 lira ceza kesildi. Oyunculardan biri olan iş yeri sorumlusu K.Ö. İsimli şahıs hakkında adlî işlem yapılırken, iş yerinin ruhsatı olmadığı için zabıtaya bilgi verilerek, mekânın faaliyetine son verildi.

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