Osmangazi sokakları sessizliğe büründü Meydanlar kuşlara kaldı

Türkiye genelinde, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yeni yılın ilk gününde Osmangazi sokakları sessizliğe bürüdü.

Yeni tip koronavirüsle (Covid19) mücadele tedbirleri dâhilinde yılbaşı gecesi saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar devam edecek 4 günlük bir kısıtlamanın uygulanması yönünde karar alındı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte yeni yılın ilk gününde Osmangazi sokaklarında sessizlik hâkim oldu. 80 saat boyunca sürecek kısıtlamada insanlar evlerine çekilirken, ilçede bir zamanlar kalabalıkların doldurduğu meydanlar, tarihî cadde ve sokaklar boş kaldı.

Osmangazi’de vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü. Büyük bir sessizliğin yaşandığı cadde ve sokaklar, parklar, sokak hayvanlarına kaldı. İnsanların evlerinde kalmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nındaki güvercinleri bölgede görev yapan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri besledi. Boş kalan cadde ve sokaklar Osmangazi Belediyesi temizlik personeli tarafından temizlenerek yeni haftaya hazır hâle getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.