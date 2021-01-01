Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon: 2 tutuklama



Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir miktar metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek ve 5 adet kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, H.Y. ve M.G.'nin uyuşturucu ve silah satışı yaptığı yönünde ihbar aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Operasyonda H.Y. ve M.G.'nin yanı sıra, uyuşturucu almaya gelen Ü.T., Y.K. ve A.C.A. da yakalanırken, şüphelilerin üst araması ve ev aramasında 60 gram metamfetamin, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet kurusıkıdan bozma yapım aşamasında tabanca, silah yapımında ve namlu açımında kullanılan çeşitli materyaller, 15 adet 7,65 mm fişek, 8 adet şarjör, 12 adet icra ve şarjör yayı, 4 adet horoz mekanizması, 8 adet tetik mekanizması, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 760 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ü.T., Y.K. ve A.C.A. kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.G. ise uyuşturucu madde ve silah ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-01-01 21:23:59



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