Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum (2)

TUTUKLANDI
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, yeni yıla dakikalar kala tartıştığı dini nikahlı eşi Selma Taşkömür'ü pompalı tüfekle bacaklarından vurarak öldüren Fahri Küçükcivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN
2021-01-01 21:44:51
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