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Bursa uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 2 kişi tutuklandı Baskın sırasında araba anahtarı görümlü hassas terazi dikkat çekti

İHA

Bursa uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 2 kişi tutuklandı Baskın sırasında araba anahtarı görümlü hassas terazi dikkat çekti

– Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgilere göre, İnegöl Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik ortak yapılan çalışmalar kapsamında, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde H.Y. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve silah satışı yaptığı bilgisi üzerine bahse konu adres takibe aldı. Bu sırada ikamete gelen Ü.T. isimli şahıs yakalandı, şahsın üzerinde yapılan aramada 1,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Maddenin H.Y. isimli şahıstan aldığı tespit edilirken, yine aynı adrese gelen M.G. isimli şahıs yakalandı, şahsın üzerinde yapılan aramada 8,10 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi. M.G'nin de maddeleri H.Y. isimli şahıstan aldığı tespit edildi.

Uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Bunun üzerine H.Y. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda Y.K., A.C.A. isimli şahıslar H.Y. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada Çalışır halde 3 adet hassas terazi, 1 paket ve 7 çıkı halinde toplam 58,45 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan folyolar, uyuşturucu madde satışından elde edildiğini değerlendirilen 760 TL para, 1 adet pompalı tüfek, 5 adet kurusıkıdan bozma yapım aşamasında tabanca, silah yapımında ve namlu açımında kullanılan çeşitli materyaller, 15 adet 7,65 mm fişek, 8 adet şarjör, 12 adet icra ve şarjör yayı, 4 adet horoz mekanizması, 8 adet tetik mekanizması ele geçirildi.

2 kişi tutuklandı
Olayla ilgili Ü.T., Y.K., A.C.A isimli 3 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı işlem yapılırken ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. H.Y. ve M.G. isimli şahıslar ise uyuşturucu madde ve silah ticareti suçundan gözaltına alındı. İki şahıs sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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