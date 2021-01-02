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Kaza yapan alkollü servis sürücünün 4 ay önce de aynı nedenle ehliyetine el konulmuş

DHA

Kaza yapan alkollü servis sürücünün 4 ay önce de aynı nedenle ehliyetine el konulmuş


Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, alkollü sürücü Bahattin G.´nin (46) kullandığı servis aracı, elektrikli bisiklete çarptı. Elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralanırken, alkollü Bahattin G.´nin yaklaşık 4 ay önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine 6 ay süreyle el konulduğu belirlendi.
Kaza, İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi Park Caddesi´nde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Bahattin G. yönetimindeki 16 S 6320 plakalı servis aracı, yağışlı havada aynı yöne giden M.T. yönetimindeki plakasız elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, elektrikli bisiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T.´ye müdahale kaza yerinde yapıldı.
Polisin yaptığı kontrolde, servis sürücüsü Bahattin G.´nin 3.30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Ayrıca Bahattin G.´nin ehliyetine 4 ay önce de aynı nedenle 6 ay süreyle el konulduğu tespit edildi.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
Bahattin G. kendisine cezai işlem uygulayan polis ekiplerine "Ben insanlık namına durdum, böyle şeyler başıma geldi. Ehliyetimi daha önce aldılar, geri vermediler daha. Keşke durmasaydık da yürüyüp gitseydik. Adam ölse bile durmayacaksın yanında, öldüğünde hatalısın zaten. Ölünün bile üstünden geçeceksin" dedi.
TOPLAM 6 BİN 850 TL CEZA KESİLDİ
Servis sürücüsü Bahattin G.´ye, alkollü araç kullanmaktan 1650 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan da 2 bin 600 TL, araç sahibine ise ehliyetsiz sürücüye araç kullandırmaktan 2 bin 600 TL cezai işlem uygulandı. Bahattin G.´nin ehliyetine de 2 yıl daha el konuldu. İçinde mevsimlik işçiler bulunan servis aracı sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-01-02 08:14:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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