Alaca yalıçapkını yarasayı böyle avladı

Kuş Gözlemcisi ve Fotoğrafçısı Levent Göksoy, alaca yalıçapkını kuşunun yarasayı avladığı anları kaydetti.

Emekliliğinin ardından sıklıkla kuş gözlemi yapmak ve fotoğraflarını çekmek için araziye çıkan Kuş Gözlemcisi ve Fotoğrafçısı Levent Göksoy, eşine nadir rastlanılan bir ana tanıklık etti. Göksoy arazi yaptığı sırada normalde balık, sürüngen ve küçük kemirgenlerle beslenen bir alaca yalıçapkını kuşunun yarasayı havada kovaladığını fark etti. Göksoy, yoğun uğraşları sonucu kuşun ağzında avı olan Beyaz şeritli yarasayla birlikte fotoğrafını çekmeyi başardı.

Boş zamanlarını sıklıkla doğada değerlendirdiğini belirten ve kuş gözlemcisi Göksoy, "2003 yılından bu yana kuş gözlemleri yapıyorum ve güzel anları çekiyorum. Akdeniz bölgesi kuş verimliliği açısından gerçekten harika. Favorim ise ülkemizde sadece bu bölgede görülen alaca yalıçapkını kuşudur. Sıklıkla sudaki balık ve sürüngenlerle beslenir. Bazen böcek ve karada yakaladığı sürüngenlerle de görüyoruz. Ama ilk kez bir yarasa yediğine şahit oldum. Türkiye’de ilk kez sanıyorum. Dünyada da sayılı karelerden birisi oldu bu" dedi.

Öte yandan, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emrah Çoraman, yalıçapkının yakaladığı yarasanın beyaz şeritli yarasa (Pipistrellus kuhlii) olduğunu ve bölgede sık gözlenen türlerden biri olduğunu söyledi. Çoraman, "Bu gözlem çok değerli; kuşlar zaman zaman fırsatını bulursa yarasaları yakalayabilir. Ancak gece ortaya çıkan yarasaların gündüz vakti böyle görüntülenmesi nadir" Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.