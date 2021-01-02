Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı

DHA

Alaca yalıçapkınının, yarasayı avladığı anları fotoğrafladı


Alper TÜYDEŞ/BURSA,(DHA)- ADANA´da kuş gözlemcisi Levent Göksoy, su kenarında bir alaca yalıçapkını kuşunun yarasayı avladığı anları fotoğrafladı.
Emekliliğinin ardından kuş gözlemi yapıp, fotoğralarını çeken Levent Göksoy, nadir rastlanılan bir ana tanıklık etti. Göksoy, arazi yaptığı sırada normalde balık, sürüngen ve küçük kemirgenlerle beslenen alaca yalıçapkını kuşunun, uçarken yarasayı kovaladığını fark etti. Göksoy, yoğun uğraşlar sonucu kuşu, ağzındaki yarasayla birlikte fotoğraflamayı başardı.
Göksoy, "2003 yılından bu yana kuş gözlemleri yapıyorum ve güzel anlarını fotoğraf makinemle çekiyorum. Akdeniz bölgesi kuş verimliliği açısından gerçekten harika. Favorim ülkemizde sadece bu bölgede görülen alaca yalıçapkını. Sıklıkla sudaki balık ve sürüngenlerle beslenir. Bazen böcek ve karada yakaladığı sürüngenlerle de görüyoruz onları. Ama ilk kez bir yarasa yediğine şahit oldum. Türkiye´de ilk kez sanıyorum. Dünyada da sayılı karelerden birisi oldu bu" dedi.
Öte yandan İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli Dr. Emrah Çoraman, yalıçapkının yakaladığı yarasanın beyaz şeritli yarasa (Pipistrellus kuhlii) ve bölgede sık gözlenen türlerden biri olduğunu söyledi. Çoraman "Bu gözlem çok değerli; kuşlar zaman zaman fırsatını bulursa yarasaları yakalabilir, ancak gece ortaya çıkan yarasaların gündüz vakti böyle görüntülenmesi nadir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Alper TÜYDEŞ
2021-01-02 11:18:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından kurtuldu
YEREL HABERLER KADES ihbarıyla eşinin usturalı saldırısından ...
A vitamini ve çinko görme kaybını azaltıyor
YEREL HABERLER A vitamini ve çinko görme kaybını azaltıyor
Alaca yalıçapkını yarasayı böyle avladı
YEREL HABERLER Alaca yalıçapkını yarasayı böyle avladı
Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 kat artıyor
YEREL HABERLER Boğazova'nın nüfusu sokağa çıkma kısıtlamasında 10 ...
Salgın çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdi
YEREL HABERLER Salgın çocuk mobilyası tercihlerini de değiştirdi
Kediler kavga etti ortada kalan çocuk ne yapacağını şaşırdı
YEREL HABERLER Kediler kavga etti ortada kalan çocuk ne yapacağını ...
2 lira vermediği için bıçaklandı
YEREL HABERLER 2 lira vermediği için bıçaklandı
Alkollü ve ehliyetsiz işçi taşıyan sürücü kaza yapınca yakalandı İsyanı kabahatinden beter
YEREL HABERLER Alkollü ve ehliyetsiz işçi taşıyan sürücü kaza ...
(Özel) Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, 'Uyuşturucu satmaya çıktık' dediler
YEREL HABERLER (Özel) Kısıtlamayı delip minibüsle gezdiler, ...
(Özel) Bu köyde sepet örmeyi bilmeyene kız vermiyorlar Köyün geçim kaynağı örme sepetçilik Yüzlerce yıllık zanaatı yaşatıyorlar
YEREL HABERLER (Özel) Bu köyde sepet örmeyi bilmeyene kız ...
Polis memuru sanatçı Bursalı polis memuru hem olay yerinde delilleri inceleyip topluyor, hem de naht sanatını icra ediyor Olay yeri inceleme şubesinde görevli polis memuru Recep Ulu, ağaçtan kestiği hat yazılarını altın varakla kaplayarak muhteşem eserler ortaya çıkarıyor
YEREL HABERLER Polis memuru sanatçı Bursalı polis memuru hem olay ...
Aymnet ürünleri, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında hücre canlılığını arttırıyor
YEREL HABERLER Aymnet ürünleri, yüzde 80 ile yüzde 220 arasında ...
Paslanan bıçaklara rağbet arttı Daha keskin ve uzun ömürlü olan dövme bıçaklar 800 liraya yok satıyor
YEREL HABERLER Paslanan bıçaklara rağbet arttı Daha keskin ve uzun ...
(Özel) Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı olunca ceza yedi Apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER (Özel) Sigara içip, yangını izlemek için ısrarcı ...
Bursaspor taraftarından polis ekiplerine meşaleli destek
YEREL HABERLER Bursaspor taraftarından polis ekiplerine meşaleli ...
(Özel) Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi Sokağa çıkma kısıtlamasında Uludağ yabancı turistlere kaldı Beyazla kaplanan çamların güzelliği drone ile havadan görüntülendi
YEREL HABERLER (Özel) Uludağ yeniden beyaz gelinliğini giydi Sokağa ...
Başkan, kısıtlamada sokakta aç kalan hayvanları besledi
YEREL HABERLER Başkan, kısıtlamada sokakta aç kalan hayvanları ...
Kaza yapan alkollü servis sürücünün 4 ay önce de aynı nedenle ehliyetine el konulmuş
YEREL HABERLER Kaza yapan alkollü servis sürücünün 4 ay önce de aynı ...
Kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler
YEREL HABERLER Kısıtlamada meşaleler yakıp havaya böyle ateş ettiler
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti Bursa'da dini nikahlı eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını ...
Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına gitmesin diye vurdum (2)
YEREL HABERLER Eşini pompalı tüfekle öldüren zanlı: Başkasına ...
Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara operasyon: 2 tutuklama
YEREL HABERLER Bursa'da uyuşturucu ve silah ticareti yapanlara ...
Bursa uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 2 kişi tutuklandı Baskın sırasında araba anahtarı görümlü hassas terazi dikkat çekti
YEREL HABERLER Bursa uyuşturucu ve silah ticareti operasyonu: 2 kişi ...
Baca yangını korkuttu, mahalleli balkonlara koştu
YEREL HABERLER Baca yangını korkuttu, mahalleli balkonlara koştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X