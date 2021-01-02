Bursa Büyükşehir Belediyesi çevreye kaçak hafriyat dökenlere 5,8 milyon TL ceza kesti



Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA Büyükşehir Belediyesi, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı ile takip edilen, atıkları kaçak olarak doğal ortama bıraktıkları belirlenen hafriyat kamyonlarının sürücülerine ve firmalara 5 milyon 873 bin 214 TL idari para cezası uyguladı.

Bursa´nın daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent olması için çevre yatırımlarına ağırlık veren, su, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslah çalışmalarının yanında büyük ölçekli yeni yeşil alanları kente kazandıran Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan doğayı kirleten unsurlara karşı da yoğun bir mücadele veriyor. Özellikle dere kenarları ve verimli tarım alanlarına kaçak olarak dökülen hafriyatların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi´nce il genelinde 28 hafriyat depolama sahası oluşturuldu. Hafriyat atıklarını kontrollü döküm sahalarına getirenlerden 2020 yılında ton başına 5,50 TL ücret alınırken, parayı ödememek için kaçak döküm yapıp çevre kirliliğine yol açanlar da hem havadan hem de karadan takip altına alındı. UKOME kararıyla hafriyat taşıyan araçlara, uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırılması zorunluluğu getirildi. Bugüne kadar bine yakın kamyon GPS ile takibe alındı. 2020 yılında gerek uydu takibi gerekse saha denetimlerinde kaçak olarak hafriyat dökümü yaptığı tespit edilen 17 şahıs ve 13 firmaya toplam 5 milyon 873 bin 214 TL idari para cezası uygulandı.

ÇEVRE HASSASİYETİ

Daha yeşil, daha yaşanabilir Bursa için her bireyin üzerine düşen sorumluluklar olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Vatandaşlar olarak, sanayiciler olarak, bu şehirde yaşayan her bir birey olarak hepimizin bu konuda yükümlülükleri var. Jandarma ile iş birliği içerisinde havadan ve karadan denetimler yapıyoruz. Bu noktada kimsenin mağdur olmaması için çok küçük bedellerle bu işi halletmek varken, sırf `bedava yapayım´ diye hem çevreye zarar verildiğini hem de çok ağır cezai müeyyidelerin olduğunu hatırlatmak istiyorum. Kaçak döküm yapan şirketlere 265 bin 497 TL ve kişilere ise 88 bin 499 TL bu işin cezası var. 2020 yılında biz 5 milyon 873 bin 214 TL idari para cezası uyguladık. Günde ortalama 250-300 kamyon kontrollü sahalarımıza gelip, 7 bin ton civarında atık bırakıyor. Eğer buralara izinli döküm yaparsanız tonu 5,5 TL. Böyle küçük bedellerle bu işi halletmek varken, çok yüksek bedellerle ceza ödemenin hem insani hem de mali olarak ciddi sıkıntıları var. Şehir hepimizin, şehrin yeşilliği, güzelliği, yaşanabilirliği hepimizin ortak çalışmasıyla oluşacak. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizi daha dikkatli olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Bu arada Çevre Kanunu´na göre belirlenen ceza miktarları 2021 yılından itibaren yeniden güncellenecek. Buna göre 2021 yılı döküm ücreti ton başına 6,5 TL olarak güncellenirken, yılbaşından itibaren kaçak döküm yapan kişilere 96 bin 561 TL, firmalara ise 289 bin 683 TL para cezası uygulanacak.DHA-Bölge Türkiye-Bursa / Merkez Cansel ORUÇ

2021-01-02 14:12:04



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