Bursaspor geçen sezonu yakaladı

Ankara Keçiörengücü’nü 10 mağlup eden Bursaspor, sezonun ilk yarısını 27 puanla tamamladı. Yeşilbeyazlılar, 20192020 sezonunda da aynı puana ulaşmıştı.
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Ankara Keçiörengücü’nü deplasmanda 10 mağlup eden Bursaspor, önemli bir başarıya daha imza attı. Sezona transfer tahtasını açamadan başlayan ve genç ağırlıklı bir kadro ile mücadele etmek zorunda kalan yeşilbeyazlı takım, sergilediği performansla tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başardı. Geçen sezon yapılan onlarca transfere rağmen, puan silme cezası sonrası 17 maçta 27 puan toplayan Bursaspor, bu sene ise altyapısının gücüyle aynı seviyeye ulaştı. Yeşilbeyazlılar aynı zamanda geçen sezona göre hanesine fazladan 6 gol yazdırmayı başardı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.