Bursa'da örtü yangını

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Osman SAK/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan örtü yangını, 1 saatlik çalışmaya kontrol altına alındı.

Orhaneli ilçesinde, Akçabük Mahallesi ile Yörücekler Mahallesi arasında kalan kızılçam ormanında, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen alevi ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz ile 10 orman işçisi sevk edildi. Orman işçilerinin müdahalesiyle yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. 6 dönümlük yerin yandığı bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhaneli Osman SAK

2021-01-02 16:41:57



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