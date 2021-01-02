İznik'in gözbebekleri oldular

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa’nın İznik ilçesinde Hisardere kazı alanından çıkartılan devasa lahitler İznik Müzesi'nde sergileniyor.

UNESCO’ya aday tarihi kent İznik’te 1.derecede sit alanından çıkarılan kabartmalı ve mükemmel bir ince işçiliğe sahip lahitler İznik Türk İslam Eserleri Müzesi'nin bahçesinde sergileniyor. Roma dönemine ait 2 bin yıllık lahitleri görmek isteyen yerli yabancı turistler Demirparmaklıklardan bakarak muhteşem lahitleri görebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.