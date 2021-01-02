TOFAŞ - Türk Telekom: 78-64



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

TOFAŞ: Tomislav Zubcic 18, Berkan Durmaz 5, Berk Uğurlu 7, Jeremy Simmons 10, Tarik Phillip 11, De Vaughn Akoon Purcell 13, Semaj Christon 9, Alihan Demir 2, Muhsin Yaşar 3, Berke Büyüktuncel, Batın Tuna, Ömer Yavaş

TÜRK TELEKOM: Nicholas A Johnson 8, Muhammed Mustafa Baygül 6, Samuel Dekker 9, Kyle Wiltjer 14, Michael Eric 3, Can Korkmaz 10, Gani Erdi Gülaslan 3, Samet Geyik 8, Göktuğ Baş 3, Burak Gözeneli, Batuhan Acar

1.PERİYOT: 23-14

DEVRE.: 38-34

3.PERİYOT: 64-46

5 FAUL: 35.01 Semaj Christon (TOFAŞ)ING Basketbol Süper Ligi´nin 15´inci hafta mücadelesinde TOFAŞ, sahasında Türk Telekom´u 78-64 yenerek, üst üste ikinci galibiyetini aldı.

TOFAŞ Spor Salonu´nda oynanan mücadele karşılıklı sayılar ile başlarken, 5´inci dakika ev sahibinin 11-8´lik üstünlüğü ile geçildi. Semaj Christon´ın sayılarıyla farkı açmaya başlayan TOFAŞ, ilk periyodu 23-14´lük skor avantajıyla tamamladı.

İkinci periyodun başında direnç gösteren Türk Telekom, Kyle Wiltjer´in etkili oyunuyla 9-0´lık seri yakaladı ve skoru 26-26´ya eşitledi. Karşılıklı sayıların görüldüğü bu bölümün ardından, Tarık Phillip´in dış atış isabetiyle Bursa temsilcisi, soyunma odasına 38-34 önde gitti.

Dönüşte 8-0´lık seri yakalayan TOFAŞ, yeniden farkı çift hanelere çekerek, Tomislav Zubcic´in orta mesafe basketi sonrası skoru 50-36´ya getirdi. Savunmasını sertleştiren, hücumda ise ritim bulan Bursa temsilcisi, farkı 18 sayıya çıkardı ve son periyoda 64-46´luk üstünlükle başladı.

Maçın final periyodunda da üstünlüğü rakibine kabul ettirerek, rahat bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, parkeden 78-64´lük galibiyetle ayrıldı. Bu sonucun ardından Bursa temsilcisi ligdeki 7´nci galibiyetini elde ederken, Türk Telekom ise 6´ncı kez parkeden mağlup ayrıldı. DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-02 19:18:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.