2021 yılının ilk dolunayı göz kamaştırdı

Gübretaş'ın altınını aslında o buldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursa'da 2021 yılının ilk dolunayı görenleri mest etti.

2021 yılının ilk dolunayı Bursa'nın İnegöl ilçesinde görkemli bir şekilde görüntülendi. Parlaklığıyla göz kamaştıran dolunayın önüne zaman zaman bulutların gelmesiyle ortaya mest eden görüntüler çıktı. Geceyi parlaklığıyla aydınlatan dolunayının o güzel anları kameraya yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.