(Özel) Uludağ’ı çelik telle kaplıyorlar Uludağ'ın yamaçlarından kopan kayaların evlerinin üzerine düşmesinden şikayet eden mahallenin imdadına Osmangazi Belediyesi yetişti 10 kişilik dağcı ekibi iplerle sarktıkları uçurumda kayaları çelik tellerle kaplayıp aşağıya düşmesine engel oluyor 250 kiloluk 50 metrelik çelik tel rulolarını iple uçurumdan indiren dağcılar ölüme adeta meydan okuyor

Uludağ’ın yamaçlarından kopan kayaların evlerinin üzerine düşmesinden ve insanlara zarar vermesinden şikayet eden mahallenin imdadına Osmangazi Belediyesi yetişti. Belediyenin talebiyle çalışan 10 kişilik dağcı ekibi iplerle sarktıkları uçurumda kayaları çelik tellerle kaplayıp aşağıya düşmesine engel oluyor. 250 kiloluk 50 metrelik çelik tel rulolarını iple uçurumdan indiren dağcılar ölüme adeta meydan okuyor.

Uludağ’ın eteklerine kurulu Alacahırka ve Abdal Murad Mahallerinde ikamet eden çok sayıda vatandaş, Uludağ’dan kopup evlerinin üzerlerine düşen kayalar yüzünden bir süredir mağduriyet yaşıyordu. Zaman zaman yaralanma olaylarının yaşandığı mahalledeki vatandaşların şikayetlerine kayıtsız kalmayan Osmangazi Belediyesi kayaların yuvarlandığı bölgeyi çelik tellerle kaplamak için çalışma başlattı.

Belediyenin ihale ettiği işi alan firma çalışanı 10 kişilik dağcı grubu 250 kilo ağırlığında 50 metre genişlikte 4 metre boyunda çelik tel ruloları uçurumdan aşağıya iple sarkıtıp istasyonlar kurarak kayalara sarıyor. Dağcı gurubun ölüme meydan okuduğu çalışmanın drone ile havadan görüntüsü de arazinin ne kadar çetin olduğunu gözler önüne seriyor.

10 bin metrekarelik kayalık alanda tedbir aldıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Altıgen çelik telle bu bölgeyi kaplıyoruz. Herhangi bir harekette taşların buradan kopması halinde bu tel kayaları engelleyip aşağıya vatandaşların evlerine gitmesine engel olacak. Dağ yamaçlarında yapılan bu çalışmayı dağcılar yapıyor. Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bizler çelik tellerle bu bölgeyi sağlamlaştırıp kayaların aşağıya inmesini engelliyoruz" dedi.

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