İznik sahili, sokak hayvanlarına kaldı

Şenol POYRAZ/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA´nın İznik ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan göl kenarında sokak hayvanları dolaşırken, güzel görüntüler ortaya çıktı.
İznik ilçesinde halk, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerine çekilirken, cadde ve sokaklar da sokak hayvanlarına kaldı. Sokak köpeklerinin göl kenarında toplandığı, suya girdiği görüldü. Hava sıcaklığının 13 dereceyi gösterdiği ilçede İznik Gölü´ne giren köpekler, güzel görüntüler oluşturdu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ
2021-01-03 13:33:11
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.