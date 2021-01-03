Sokak aralarındaki hız kazayla son buldu

Bursa'da iki otomobilin sokak aralarındaki hızlı hareket etmeleri kazayla sonuçlandı. Can kaybının yaşanmadığı kaza, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sokak arasında hızla ilerleyen sürücüler, sokakların kesiştiği yerde çarpıştı. Çarpışma anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücülerin dikkatsizliği pahalıya patladı. Can kaybının veya yaralananın olmadığı kazada, maddi hasar meydana geldi.
Sokaktaki diğer araçlarda da maddi hasarın meydana geldiği kazada, mahalledeki vatandaşların da yüreği ağzına geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.