Hülya Avşar, Uludağ'da kayak yaptı



Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)BURSA Uludağ'da kayak yapan sanatçı Hülya Avşar, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar´ın paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

Hülya Avşar, yeni yılı kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ´da karşıladı. Avşar, snowboard ile kayak yaptığı görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Avşar´ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Avşar ayrıca, Uludağ´da kızı Zehra Çilingiroğlu ve kardeşi Helin Avşar ile tatilden bir fotoğrafı da paylaştı. DHA-Magazin Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-01-03 16:40:11



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