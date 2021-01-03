Polisin şefkatli elleri

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Sokak kısıtlamalarında görevlerini yapan polislerin 'sokak hayvanlarını' elleriyle besledi.

Bursa'da kısıtlamalar kapsamında kontrol noktalarında görevlerini yapan polislerin sokak köpeklerini şefkatli elleriyle sevmeleri ve onları doyurmaları gözlerden kaçmadı. Ekipler, yanlarında bulunan mamaları, köpeklere ikram etti. Polis ekipleri, kısıtlamanın yaşandığı günlerde, mama bulmakta zorluk çeken köpekleri beslemeleri vatandaşları duygulandırdı.

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